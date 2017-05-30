NBA》勇士科爾何時回歸？打完G1將評估

勇士總教練科爾雖未出陣，仍打理著球隊事務。(美聯社資料照)

連續3年挑戰總冠軍的勇士隊，首戰即將在台灣時間2日登場，不過總教練科爾很可能又無法領軍，繼續由助理教練麥克布朗代班。科爾說：「以目前的狀況，我沒有辦法參加首戰。」總冠軍賽前兩戰將於勇士主場進行。

科爾表示他的背傷略有好轉，但還不到能回歸的程度，除非能確定之後每場都上，他也不想有一場沒一場的執教。「打完首戰後我會再評估，決定是否要休兵。」科爾雖然不會在場邊執教，但他仍會隨隊出征，在休息室或飯店觀看比賽，包括G3和G4他也會前往騎士主場克里夫蘭。

雖然勇士的連勝要記上麥克布朗的功勞，不過幕後的主要功臣仍然是科爾。科爾的背傷讓他無法應付連續2個多小時的比賽，不過他仍繼續打點球隊的日常，他一直沒有缺席勇士隊的練球與會議。

(中時電子報)