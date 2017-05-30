端午節遊六福村 生日有「5」只要399元

今天（端午節）遊六福村，只要出生年月日 含有數字「5」的人，只要399元即可現場購票遊園。（圖／六福村）

上網下載app，可預約六福村熱門遊具「笑傲飛鷹」，減少排隊時間。（圖／六福村）

端午節遊六福村，凡出生年或月或日中(不限民國或西元年)，含數字「5」者，在六福村現場購票即可享399元優惠(原價999元)。

除端午連假優惠外，為迎接即將到來的「鐵路節」及「警察節」，六福村也將特別慰勞三鐵服務人員 (台鐵、高鐵、捷運)，以及警消人員，自6月1日起至6月16日止，凡持本人有照服務證件，不分平假日即可享1折100元(原價999元)優惠入園，同行親友最多4人每人可享599元(原價999元)優惠票價入園，每逢假日堅守崗位的三鐵及警消人員也可一起FUN輕鬆。

根據過往經驗，每逢假日福福村內的熱門設施「5D哈比哈妮大冒險：魔宮奪寶」、「笑傲飛鷹 」、「蒸汽火車」等，均需要排隊近1個半小時，其他設施也需等待平均約1小時。因此，六福村提醒民眾，可利用手機下載「Lineup」APP，預約遊樂設施、快速通關免排隊，不必擔心大排長龍。

(工商)