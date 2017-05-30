許書豪端午節前夕立蛋成功「好犀利」

許書豪端午節拍MV。（上行娛樂提供）

許書豪（中）新歌選在端午節前拍攝。（上行娛樂提供）

許書豪新歌〈過一陣子打給你〉MV選在端午節前夕拍攝，邀女團成員「晨悠」吳以悠擔任女主角，他同門師兄車志立也軋一角，3人提早為端午立蛋，雖然非端午節當天，3人仍在正中午立蛋成功，直呼：「好犀利（立）啊！」

許書豪與吳以悠曾在音樂上合作，這回首度在MV中飾演情侶，2人害羞大呼尷尬，許書豪更因此手足無措，透露自己現實生活中欣賞的女生就是像吳以悠的類型，不僅氣質好、有靈氣，且樂愛音樂會唱歌，幸好師兄弟車志立跨刀，讓他像吃了定心丸，順利過關。

(中時)