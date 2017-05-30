被指歌太難唱！黃子韜乾脆這樣做

黃子韜日前赴澳門舉辦演唱會。（黃子韜工作室提供）

黃子韜27日在澳門舉辦演唱會，特別準備3驚喜給歌迷，第一個就是為不能到場的歌迷們首次安排網路直播，第二個驚喜則是化身為帥氣Dj，現場增加打碟環節；此外，他還首次公開演唱新歌〈揭穿〉；黃子韜說：｢因為歌迷們都說我的歌有時候難唱，大多是rap曲風，所以這首簡單鋼琴伴奏的情歌，就是獻給大家的！」

繼上月〈Promise〉和〈Collateral Love〉兩首單曲發布，他29日再推出第3首新歌〈揭穿〉，有別於前兩首以EDM曲風為基底的德特情歌，這首改以鋼琴伴奏的純淨情歌，以簡單旋律詮釋發現愛情殘酷真相後的不安與糾結，依舊包容、相信。

持守護真愛的態度與金牛座的他感情觀相似，黃子韜透露創作這首情歌時，正好參與公司準備籌備新戲劇本討論：「發現其中的一小段故事情節帶給我靈感，而這首歌也順勢很快就填詞譜曲完成！」

(中時)