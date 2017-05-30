南韓「親信干政」崔順實之女將遭遣送回國
南韓法務部29日消息稱，「親信干政」事件核心人物崔順實的女兒鄭某將於當地時間30日被丹麥檢方遣返回國。31日抵韓後，她將被立即拘留並接受韓國檢方調查。
據韓聯社報道，韓國法務部表示，鄭某將於當地時間30日下午從丹麥哥本哈根機場出發，並於31日下午飛抵韓國。由於韓國法院已簽發拘留證，鄭某在抵達仁川機場後將立即被押送至首爾中央地方支檢接受調查。
鄭某現年20歲，是「親信干政」事件焦點人物之一，涉嫌藉助其母崔順實與南韓前總統朴槿惠的個人關係，走後門進入韓國名校梨花女子大學，並在上學期間受到校方特殊照顧。
由於鄭某此前一直在國外並拒絕回國接受調查，負責調查「親信干政」事件的獨立檢察組曾請求國際刑警組織發出紅色通緝令，並要求丹麥方面盡快將鄭某遣返。
今年1月，丹麥警方以非法居留為由，在奧爾堡市一處住宅內拘捕了鄭某等４人。3月，丹麥檢方決定將鄭某遣返回韓國，隨後鄭某向奧爾堡地方法院對檢方決定提出異議。4月，奧爾堡地方法院駁回鄭某上訴，判決將其遣返。此後鄭某再次向丹麥高等法院提出上訴，但於本月24日主動作出撤訴的決定。
(中時電子報)
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