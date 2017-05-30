NBA》連7年爭冠 詹姆斯無比自豪
「當我日後回首這一切，我可以說『嘿，你看這傢伙到底連續打了幾年總冠軍賽？』這將是我職業生涯留下的重要事蹟之一。」騎士詹姆斯今年32歲，他已經完成絕大部分球員一生也達不到的成就，很多得分、籃板、助攻之類的紀錄，在他看來都只是一些數字，但是連續7年打進NBA總冠軍賽，著實讓他感到自豪。
每年夏天，總是會有球星換東家，他們除了獵取肥約，有些更希望能加盟一支具有爭冠實力的球隊。其實這也不難找，近7年只要加盟詹姆斯的隊伍，就保證可以打總冠軍賽；若沒有急速崛起的勇士，詹姆斯完全有可能拿下更多冠軍。
詹姆斯說：「重點是保持最高等級的競爭狀態，不斷登上聯盟年度最大的戰場，而且橫跨兩支球隊(騎士、熱火)，這是前人也難以做到的，我一向為此自豪。」
當年塞爾提克王朝的主將比爾羅素，是唯一連續爭冠次數超過詹姆斯的人，不過他始終沒有轉隊。儘管3座總冠軍的詹姆斯還算不上真正建立了一個王朝，但說他近10年來統治著半個NBA絕不為過。
(中時電子報)
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