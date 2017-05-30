5月30各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●10萬袋衛生紙 喚出7萬2G用戶

2G門號6月底停用倒數，仍有近20萬2G用戶還未轉換，中華電信直接從婆婆媽媽下手，拿衛生紙利誘，這宗電信促銷史上頭一遭的「衛生紙促案」，短短2個月送出超過10萬袋的五月花衛生紙，逼出7萬名2G用戶升級，超低成本迸出高轉換率，跌破各界眼鏡。

●蘇花坍方 上萬車繞道像逃難

蘇花公路前天落石坍方，交通阻斷，第一天造成宜蘭東澳成為一個大停車場，超商食物被搶購一空，亂象叢生，由於落石不斷從道路上方崩落，最快明(31)日才能恢復通車，導致1萬以上的車輛像逃難一般繞道駛離，至少要多耗費7小時、293公里，最多可能要達11小時，才能回到台北，而花蓮供應大台北的農產品，也被迫繞台灣一圈，不只耗時費力，運費也大幅增加，無論遊客、農民都因此付出慘重代價。

●美擬擴大禁令 國際線全面禁帶筆電登機

據29日美國財經網站CNBC報導，美國先前禁止來自中東地區10個機場的旅客攜帶筆電上機艙，而今美國國土安全部長凱利透露，有意將禁令擴大至所有出入美國的航班，此舉旨在防止飛機遭受潛在恐攻威脅。

重點要聞

●醋男 斬教授砍前妻

醋男不滿前妻腳踏兩條船又借錢，揮刀殺情敵與前妻導致一死一命危慘劇！高雄市一名龍姓資源回收車司機，五年前娶越籍嫂嫂的妹妹為妻，婚後發覺裴姓妻子與楊姓助理教授有曖昧，去年離婚。前天龍男在前妻電腦中，發現許多前妻與楊男出遊照片，醋勁大發。昨龍到前妻美甲店向她討五十萬元借款，與楊男口角，憤而持刀砍殺裴、楊，龍嫌隨後報警，警方到場將楊男送醫仍不治，裴女命危，全案依殺人罪嫌送辦，龍嫌昨晚遭收押。

●蘇花路坍斷 收假像逃難

蘇花公路台九線宜蘭東澳段前晚因山坡持續坍方致交通中斷，昨現場落石不斷，坍滑坡面擴大，致機具無法進場搶修，今端節收假前要恢復通車機率恐不大。除公路總局呼籲改走中橫等替代路線外，台鐵今也將加開四列次花蓮至宜蘭的區間快車，協助疏運旅客。一名來自台中的吳姓駕駛說，前兩天從台中經中橫來花蓮，開了十幾小時，沒想到回程也塞得如此嚴重，「好像逃難一樣！」

●逸仙國小石狛犬 北投神社文物

遭李承龍敲毀的石狛犬，說法由來不一，一說起源於印度，經高麗（韓國）傳到日本後，成了日本神社前的一對神獸；又有一說是中國石獅子傳到高麗時被當作犬，到日本後被視為獅，並作為神社的守護者。

重點要聞

●收假了！我塞在花蓮

端午連假今天結束，但蘇花公路落石造成雙向交通中斷，蘇花封路今天仍通不了；旅遊及返鄉民眾行程大亂，擔心無法趕回工作崗位，有人提早收假改繞中橫或南迴北返，結果中橫、南迴也塞爆；有人急搶火車票，也有人搶不到忙找旅館先安身。

●​吳洪以戰逼和？ 周三常會先過招

國民黨主席權力交接，新任黨主席當選人吳敦義和現任黨主席洪秀柱交接談判暫陷僵局，熟悉吳、洪陣營的黨內大老昨天表示，目前雙方是揚言宣戰但不會真開戰，是「以戰逼和」增加談判籌碼，最後還是會回到談判桌上協商解決。

●率眾毀百年石獸 李承龍收押

前台北市議員李承龍、女子邱晉芛上月破壞八田與一銅像，前晚再持大鐵鎚砸毀逸仙國小校門口的狛犬石像，被依毀損罪嫌送辦；檢察官偵訊後命五萬元交保，但兩人拒絕，檢方改聲押；士林地院法官認定兩人一犯再犯、有逃亡之虞，裁定收押。

重點要聞

●蘇花路斷 車湧中橫南迴像逃難

端午連假面臨收假尾聲，台九線蘇花公路卻因降雨造成落石，而自前天下午封路，由於落石不斷而搶修不易，公路總局緊急運送貨櫃做臨時擋石牆，希望今天能先搶修單線通車，但恐要到明天才能完全搶通；最快今天下午五時發布通車時程。

●解決18% 綠委挺段宜康版2年歸零

蔡政府積極推動年金改革，執政黨力拚在六月立法院臨時會通過「公務人員退休撫卹法草案」等年改四法。在十八％優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採兩年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的六年歸零還更積極。多名民進黨立委昨大聲疾呼，年改會版改革速度太慢，將力挺段宜康版，加快改革步伐。

●斬首八田像 又毀百年石狛犬 李承龍收押

中華統一促進黨黨員李承龍、邱晉芛，日前才將台南八田與一銅像斬首，引發各界撻伐，沒想到兩人廿八日晚又持鐵鎚，將台北市北投逸仙國小校門前兩隻近百年歷史的石狛犬砸毀，李、邱兩人被捕後聲稱「因為石狛犬守護日本士兵亡魂」，校方痛心萬分堅持提告，警方依毀損公物罪移送士林地檢署，士林地院昨以李承龍、邱晉芛拒絕交保、有逃亡之虞，裁定收押。

(中時電子報)