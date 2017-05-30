MLB》記仇記3年？巨人投手狠砸哈波挨鐵拳

哈波和史崔克蘭在投手丘上大打出手。(美聯社)

2014年國聯分區系列賽，國民強打哈波(Bryce Harper)兩度賞巨人投手史崔克蘭(Hunter Strickland)全壘打，未料史崔克蘭當時滿腹怨氣，竟能足足積3年？兩人自那之後，直到30日巨人對國民一役才再碰頭，史崔克蘭8下登板，對哈波首球就飆98英里(約158公里)火球狠砸，惹怒哈波上演全武行。

此役前7局，雙方先發投手上演激烈投手戰，國民靠齊瑪曼(Ryan Zimmerman)2上轟陽春炮，並在6上率先敲安帶動攻勢，以2比0領先巨人，哈波此役打擊則靜悄悄，前3次上場打擊，都沒貢獻安打。沒想到史崔克蘭解決2打者後，對戰打得悶的哈波，速球竟直朝他屁股而去。

不爽的哈波棒子往旁邊一丟，走上前理論，史崔克蘭不甘示弱，丟下手套準備迎戰，兩人就這樣在投手丘旁大打出手，兩隊頓時板凳清空，在投手丘附近僵持數分鐘才離去。暴怒的史崔克蘭殺紅眼，巨人3個人拉住他才離開現場，最後除肇事的兩人雙雙被趕出場。

然而，無論史崔克蘭是否是為報3年前的仇，不過單就比賽結果，他是吃比較多的虧。在衝突過後，巨人緊急推上左投康托斯(George Kontos)接手，他在熱身不足情況下，面對此役火燙的國民第4、第5棒連挨2安，讓替補哈波的跑者回壘得分，這分算在史崔克蘭帳上，終場巨人也以3分之差，遭國民完封。

(中時電子報)