機場穿搭好狂！蔡依林超短衣上下都露

蔡依林在機場的穿搭超火辣！（圖／取自微博）

蔡依林出席代言活動時也是大露背。（圖／本報系資料照片）

天后蔡依林端午連假依舊行程滿滿，她29日現身湖南機場引起一陣騷動，不僅有歌迷專程到場，蔡依林一身粉紅色性感「綁帶裝」也很火辣，交叉設計的衣服，除了微露酥胸，連小蠻腰也一併現型，上下都露！

蔡依林昨現身湖南機場時，有歌迷特地舉著「皇后殿下」的牌子到場，她面子超大，而Jolin也沒讓粉絲失望，穿著一身粉紅色綁帶裝，超短衣服的設計，她除了秀香肩外，更展現傲人事業線與小蠻腰，上下都露超級火辣；而機場的接拍，蔡依林也收到了，她也特地貼到微博，還感謝粉絲「好會拍額！」

(中時電子報)