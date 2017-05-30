出道近30年 潘美辰因為「這原因」報考街頭藝人
創作女歌手潘美辰，以《我想有個家》一曲走紅歌壇，出道近30年海內外獲獎無數，不過已是演藝圈老前輩的她，居然在此時去報考街頭藝人，原因是這幾年沉迷打鼓，但擔憂沒有街頭藝人證照，可能被警察驅趕，才興起考照念頭。
根據《自由時報》報導，潘美辰透露此次考街頭藝人，可說是相當新鮮的經驗，對於此次考試她也是卯足全力準備，除了拜託哥哥回台幫她出主意，考試當天也把專業用鼓搬到現場，絕非玩票性質，至於考試是否有把握順利過關?她表示沒有十足把握，因為不僅被評審「噹」打鼓分貝太大聲，而且考試過程不到三分鐘就結束，因此擔憂6月中放榜領證機率不高，不過她表示就算沒當成街頭藝人也無所謂，因為都將堅守與粉絲的約定，就是未來要辦場轟轟烈烈的鼓秀演奏會。
至於近況如何?潘美辰表示近半年正積極籌備新專輯，希望今年夏天可以順利出片，讓粉絲再度聽到睽違已久的歌聲，此外也希望多些時間留在台灣陪伴雙親。
(中時電子報)
關鍵字：潘美辰
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