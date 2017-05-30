英國動物園意外 女管理員被老虎咬死

英國劍橋郡哈默頓野生動物園（Hamerton Wildlife Park）一名女性動物管理員被老虎襲擊，當場咬死。 (圖取自/youtuber)

英國劍橋郡哈默頓野生動物園（Hamerton Wildlife Park）29日一名女性動物管理員在老虎圍欄內遭到襲擊，其他管理員聽到呼叫聲，企圖以肉塊引開老虎，但無濟於事，女管理員當場被咬死。

英國警方於當地時間上午11時15分接報，哈默頓野生動物園發生「嚴重事件」，於是到場封鎖園區並疏散附近人士。劍橋郡警方發言人聲稱：「沒有任何動物逃出，所有人士仍然安全。」

(中時電子報)