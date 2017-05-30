NBA》無緣3連莊 柯瑞：我不需MVP加持

勇士隊柯瑞(右)本季表現亮眼，但無緣MVP。(美聯社資料照)

連續兩季奪下年度MVP、並且成為首位全票MVP的勇士隊柯瑞，本季由於雷霆韋斯布魯克、火箭哈登強勢爆發，使得他無緣MVP的3連莊。事實上，歷來除了1984-86年的大鳥伯德，沒有人能夠達成連續3次MVP的壯舉。騎士隊詹姆斯5年內拿了4座MVP，但只是兩次連莊而不是3連莊。

雖然有點可惜，但柯瑞並不在意，他還稱讚哈登與韋斯布魯克的精采表現，「看看這些數據，他們兩人打得太棒了，他們理當受到大家關注。」柯瑞說：「我不需要MVP來證明我對球隊做出的貢獻。我們仍持續贏球，並且打進總冠軍戰，這才是最重要的。」

自杜蘭特加盟之後，柯瑞的數據確實比上季下滑，不過25.3分、6.6助攻、4.5籃板，以及聯盟第一的324顆三分球(生涯次高)，依然是MVP等級的身手。這固然是韋斯布魯克的平均大三元太過耀眼，但如同騎士隊詹姆斯，曾經登頂過的柯瑞，眼裡永遠只剩下總冠軍。

本季MVP將於6月27日公布，候選人為哈登、韋斯布魯克、里歐納德。至於總冠軍賽MVP，這可能還是柯瑞想得到的。上次勇士奪冠時由大前鋒格林獲得。這次賭城的盤口最看好杜蘭特，其次才是柯瑞。

(中時電子報)