三七五減租至今繳68年租金 徐世榮砲轟政策

政大地政系教授徐世榮。（圖/中時資料照，黃世麒攝）

前台南市柳營區光福里長蕭明利家，是旅日女歌星翁倩玉媽媽家375減租的佃農，從民國38年開始，翁母這方都以書信通知繳租金，蕭明利匯款付租，至今已繳了68年。對此，政大教授徐世榮昨日則表示這個租約已經把雙方綁住68年了，這個政策難道沒有檢討的必要？稍早又發文表示這個租約本質上是個命令，並非是契約。

據聯合報報導，蕭明利家與翁倩玉媽媽家，從民國38年起有375減租的佃農與地主關係，他們家向翁母家租2.6分地，每6年換約1次，政府曾說要討論三七五減租，但都沒有下文，佃農還是要繳租金，至今已繳了68年，雙方未曾見過面，僅透過書信通知繳租金。

對此，徐世榮說翁母若只是擁有2.6分農地，應該只是個小面積的農地所有權人，政府卻是將其稱之為具有剝削性格的「地主」，這是否合適？又，2000年農業發展條例修正之後，農地租賃就不再適用三七五減租條例了，而是回歸一般民法的規定，那為什麼之前簽訂的三七五租約就沒有改變的機會？農地出租人究竟是犯了什麼罪？當政府根本無力要求農地租賃一律依照三七五減租條例時，繼續堅持已經68年的三七五租約，其正當性及合理性何在？

徐世榮指出，據內政部統計，截至2009年，全台仍有近1.5萬公頃耕地適用三七五減租，影響5.7萬地主、4.5萬佃農。

徐世榮稍早又在臉書談及此事，並表示三七五租約的重點是這個「租約」並非是雙方合意的「契約」，而是政府強制簽訂、租金及租期皆由政府片面決定、出租人無法收回土地的「命令」。這個租約本質上是個命令，並非是契約。

(中時電子報)