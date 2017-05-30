三七五減租至今繳68年租金 徐世榮砲轟政策
前台南市柳營區光福里長蕭明利家，是旅日女歌星翁倩玉媽媽家375減租的佃農，從民國38年開始，翁母這方都以書信通知繳租金，蕭明利匯款付租，至今已繳了68年。對此，政大教授徐世榮昨日則表示這個租約已經把雙方綁住68年了，這個政策難道沒有檢討的必要？稍早又發文表示這個租約本質上是個命令，並非是契約。
據聯合報報導，蕭明利家與翁倩玉媽媽家，從民國38年起有375減租的佃農與地主關係，他們家向翁母家租2.6分地，每6年換約1次，政府曾說要討論三七五減租，但都沒有下文，佃農還是要繳租金，至今已繳了68年，雙方未曾見過面，僅透過書信通知繳租金。
對此，徐世榮說翁母若只是擁有2.6分農地，應該只是個小面積的農地所有權人，政府卻是將其稱之為具有剝削性格的「地主」，這是否合適？又，2000年農業發展條例修正之後，農地租賃就不再適用三七五減租條例了，而是回歸一般民法的規定，那為什麼之前簽訂的三七五租約就沒有改變的機會？農地出租人究竟是犯了什麼罪？當政府根本無力要求農地租賃一律依照三七五減租條例時，繼續堅持已經68年的三七五租約，其正當性及合理性何在？
徐世榮指出，據內政部統計，截至2009年，全台仍有近1.5萬公頃耕地適用三七五減租，影響5.7萬地主、4.5萬佃農。
徐世榮稍早又在臉書談及此事，並表示三七五租約的重點是這個「租約」並非是雙方合意的「契約」，而是政府強制簽訂、租金及租期皆由政府片面決定、出租人無法收回土地的「命令」。這個租約本質上是個命令，並非是契約。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。