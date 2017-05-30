爆出軌《大學生》Alex 陳艾琳：他不介意我失婚
藝人陳艾琳和MP魔幻力量前成員阿翔婚姻歷經劈腿、約砲，終於在日前宣布離婚，不過她曾被阿翔目睹和《大學生》班底的Alex（顏庭笙）在床上卿卿我我，29日她突發文，澄清和Alex的關係。
陳艾琳透露Alex接到記者詢問他：「我急於離婚是不是想要公開與他的新戀情」，這讓她有些無奈，強調婚姻對於他不是兒戲，沒必要開自己玩笑，「無法持續一段曾被認定是一輩子的感情，我比誰都不好受，否則不會躊躇了這麼好一段時間才做出離開的決定」。
她更說因為她的關係，讓Alex和他的家人生活被影響，她強調他不是小王，對方是會在她失戀後給陪伴和安慰的朋友，「而在我離婚後，他確實向我表明了他不介意我擁有失婚婦女這個身分」，她希望大家可以給予失婚婦女一些交友和戀愛的空間。
陳艾琳臉書全文：
今天下午
Alex接到了記者詢問的電話
關心他與我的關係
詢問了他 我急於離婚是不是想要公開與他的新戀情
聽完他的轉述
我有些無奈
婚姻之於我 絕非兒戲
我沒必要開自己一個大玩笑
無法持續一段曾被認定是一輩子的感情
我比誰都不好受
否則不會躊躇了這麼好一段時間才做出離開的決定
這段期間因為我的關係
Alex被影射以及報導了許多不實的新聞
他已離開演藝圈多時
被捲入實在已影響到他和家人的生活
我們長久以來都是很好的朋友
但因為我結婚的緣故
有一段時間未有聯繫
一直以來他都不是一個會打擾我戀愛的朋友
小王這樣的稱號實屬不公
但他也確實總會在我失戀後給予我陪伴和安慰
當然
這次在我的婚姻觸礁及分居處理離婚的階段也不例外
而在我離婚後
他確實向我表明了他不介意我擁有失婚婦女這個身分
我知道近來各位媒體大哥也跟拍著我們
也猜到週三我可能又要佔些版面了
還是再度的懇請各位
目前我們都已不在圈內發展
能否不要浪費時間和資源在我們身上
並且
多給失婚婦女一些交友和戀愛的空間
我很需要安慰的
非常感謝
晚安
(中時電子報)
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