陸一帶一路初期成果 肯亞蒙內鐵路明將通車

肯亞的蒙內鐵路即將於明天通車，4名女性駕駛都曾前往陝西受訓。（圖/新華社）

被大陸官方視為一帶一路初期成果、非洲首條以「中國規格」建造營運的肯亞蒙內鐵路，確定將於明日（5/31）正式通車，這條全長480公里、連結肯亞首都奈洛比（Nairobi，大陸譯為內羅畢）和最大港蒙巴薩（Mombasa）的鐵路，不僅是該國獨立後首條新鐵路，更是未來東非多國鐵路網的起始段。然而，蒙內鐵路不僅由大陸派遣工程團隊修建，就連系統和人員培訓，皆按照大陸國內標準設計。

據大陸新華社報導，由大陸挹注與融資38.04億美元（約1,146.2億台幣）興建、耗時約2年半的肯亞蒙內鐵路將於明日正式啟用，大陸官方相當重視這個項目，外交部也證實，國務委員王勇將代表習近平出席通車典禮，現任肯亞總統烏胡魯·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）也將率團親自搭乘列車。這條鐵路的設計，列車平均時速為120公里，除了肯亞境內，其遠程目標將會延伸至周邊的烏干達、盧安達、蒲隆地等6國，連結成為完整的東非鐵路網。

蒙內鐵路的乘務員，從服裝、儀態和動作的訓練都由中國派人協助。（圖/新華社）

肯亞蒙內鐵路的人員訓練，是由大陸派專員比照國內標準。（圖/新華社）

跟隨著大陸資深駕駛學習列車技巧的肯亞女駕駛。（圖/新華社）

這條蒙內鐵路，是2014年由大陸國務總理李克強與東非多國領袖協議產生，也是非洲首條全陸規的鐵路線、也是中非共同合作建設高速鐵路、高速公路和區域航空三大交通工程的第一步。大陸官方不僅給予融資貸款，也從國內派出約5千名工人、連同當地工人一起建設這條全長480公里的鐵路，鐵路完工通車後，也將對肯亞當地的就業率有大幅提昇，並加速相關技術和管理移轉，將聘用當地員工達2萬餘人。通車後，通勤時間將從現在的10小時，大幅縮減為4個小時，勢必將帶動當地新一波的經濟發展。

蒙內鐵路上其中一座車站外型。（圖/新華社）

一帶一路 合作共贏 蒙內鐵路即將通車

但有發展必有反對聲浪，肯亞當地學者質疑該國政府，在沒有公開招標和相關計畫內容下，直接特許中國大陸前來興建鐵路，他懷疑肯亞官方有舞弊或虛報預算的嫌疑；同時，環保團體也抨擊官方，指稱興建過程和規劃路線，都未禁通盤思考，造成沿線眾多動物受害。對於未來的延伸段、從奈洛比至奈瓦夏湖（Lake Naivasha）將經過東非大裂谷（Great Rift Valley）區，他們希望肯亞和大陸官方，能做好對谷中的長頸鹿、斑馬等生物的保育措施。

(中時電子報)