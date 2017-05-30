陸客不來風光不再！觀光夜市成「關光」？

台中逢甲夜市。（資料照/黃國峰攝）

夜市是台灣旅遊業的重鎮，現在卻接連傳出知名夜市倒閉的消息，有人分析是因為夜市越開越多，客源分流。但媒體報導，逢甲夜市的管理者坦言，最重要的原因還是大陸游客銳減，過去每晚都有幾輛陸客團遊覽車停在夜市，現在少多了，人沒了，錢也跑了。旅遊業者搖頭感嘆，「觀光」要成「關光」了嗎？

台灣的夜市是外國觀光客必去的景點之一！也是觀光局主打項目，稱台灣小吃獨步全球，透過地方小吃，遊客可以更認識地方特產、文化與人文典故，為旅程增加不少豐富性的色彩。但近期卻不斷傳出夜市關門大吉的消息，影響範圍不單單是國際觀光客，就連台灣民眾也錯愕。

根據《環球網》報導，軍公教警消家庭屬台灣的中產階級，是休閒消費的主力，但蔡政府大砍退休金，軍公教發起「周六不消費」活動表達不滿，令以休閒消費為主的夜市雪上加霜。報導直指，影響所及不止夜市，是台灣消費市場之殤。

另有經濟人士分析，台灣經濟看不到出路，讓民眾變得不敢消費，也是夜市低迷的原因之一，明年經濟惡化的反應會連鎖出現，台灣的消費市場將不樂觀，夜市面臨更大挑戰。

至於夜市倒閉，有分析指是因夜市越開越多，客源分流導致。還有，夜市產品重複度高，特色銳減。特別是夜市知名度大增後，開始出現欺客行為，一盒現切水果要500元，果汁要200元，增添遊客極差印象，但最重要的還是因為陸客銳減。

逢甲夜市的管理者坦言，陸客對逢甲夜市的貢獻最大，夜市一家藥妝店一年的營業額就達上億元，因他們喜愛，面膜、化妝品在此長銷。過去每晚都有幾輛陸客團遊覽車停在夜市，現在少多了，人沒了，錢也跑了。

國民黨政策會執行長蔡正元則是在端午連假臉書PO出出遊逢甲夜市照片，並寫到「人潮洶湧」。有網友認為「不是說陸客不來令夜市水靜鵝飛？如今又會人潮洶湧」、「逢甲旁邊還有大學，沒有陸客還有學生，至於其他夜市就…」另有網友認為「如果對大陸不友善陸友何必去台灣撒錢？有錢可玩的地方太多了。」、「陸客不來了，那些人都是假的」

(中時電子報)