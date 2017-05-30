交不出？刻意不付？ 李承龍拒保遭收押 李茂生：該查
前台北市議員李承龍和女子邱晉芛在做出八田與一銅像斬首案後，28日又持鐵錘砸毀北投逸仙國小門口的2隻百年石狛犬雕像，兩人被依毀損罪送辦，檢方原裁定5萬元交保，但兩人未辦保，檢方改聲押，對此，台大法律系教授李茂生認為，「到底是刻意不付保釋金，還是無力繳交保釋金，應該詳查一下」。
前台北市議員李承龍和綽號「白茉莉」的邱晉芛去年七月深夜火燒「台灣民政府中央總部」還直播遭收押，今年四月兩人在烏山頭水庫風景區對八田與一銅像「斬首」引起社會關注，想不到本月28日又砸毀2隻有百年歷史的石狛犬雕像。
台大法律系教授李茂生今在臉書上表示，去年才因為放火燒台灣民政府被收押然後以10萬元交保，但現在又被收押，而原因竟然是因為拒付5萬元的保釋金，李茂生認為這種人無視法律秩序不斷犯罪，而且也沒有悔意，相當可惡，但毀損公物才五年以下有期徒刑，難謂為重罪，僅就此案而言，收押好像有點問題。
李茂生說，他能理解拒付保釋金時，法院總不能說那就無保飭回，收押好像是必然的結果，但這到底是刻意不付保釋金，還是無力繳交保釋金，仍應該詳查一下，他認為或許限制住居也是選項之一。
(中時電子報)
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