NBA》ESPN鐵嘴改口！喊勇士7戰奪冠

勇士與騎士續演爭冠戲碼，眾家球評都看好勇士。(美聯社資料照)

勇士與騎士，誰能奪下今年NBA總冠軍？連續6年預測錯誤的ESPN快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)月初還堅持騎士會奪冠，不過就在開打前的最後一次節目，史密斯卻改口選擇了勇士，他鐵口直斷，勇士將以7戰擊敗騎士！

另一位球評預測勇士以6戰取勝，這可能動搖了史密斯的想法。史密斯說：「我預測勇士可以擋下騎士，然後於第7戰奪冠。我知道詹姆斯一定超開心，因為我的預測沒有一次準的，我每次都被他打臉，但我還是要說勇士會以7戰獲勝。」騎士去年7戰奪冠創下收視率紀錄，但這次情勢顯然很不利，各界一面倒看好勇士，就連最鐵齒的史密斯也決定壓寶勇士。

史密斯和詹姆斯似乎不對盤，詹姆斯過去連續6年打進總冠軍賽，史密斯就跟著連續槓龜6年。如今這是詹姆斯連續第7年打進總冠軍賽，史密斯最後在正式預測又選擇了勇士。如果今年詹姆斯還想要打他的臉，就非得擊敗勇士不可，這可不是件容易的事！

(中時電子報)