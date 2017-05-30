嗆聲！北韓要求南韓廢除「統一準備委員會」

象徵南北韓一體的「統一旗」。(圖/網路資料)

北韓繼試射飛彈後，又於昨(29日)放話，呼籲南韓的文在寅政府廢除前總統朴槿惠時期設立的「統一準備委員會」。

據大陸新華社訊，北韓29日透過官方渠道發表社論，強烈要求南韓廢除其統一準備委員會，並批評新政府重審該單位的內容是換湯不換藥，稱若保留這個單位，將違背雙方人民改善關係的意向。

社論強調，統一準備委員會的本質是推行同族對抗政策，是意圖將一方制度強加於另一方的所謂「制度統一」與「吸收統一」，這些只會帶來無謂的衝突。

南韓的統一準備委員會成立於2014年，為直屬總統領導的單位，宗旨在探索實現半島統一的建設性方案，促進兩韓之間的溝通和民間領域交流。

(中時電子報)