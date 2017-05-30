李承龍被收押 白盟批：毀蔣介石的那個被押？
涉斬首八田與一銅像的李承龍、邱晉芛，28晚涉毀損北投逸仙國小2尊「石狛犬」；士林地檢署訊問後，諭令新台幣5萬元交保，但兩人拒保，檢方改聲請羈押。白色正義聯盟批評，對於毀損這件事認為不要再挑起對立。但李承龍竟然被收押也太過分，質問過去毀損蔣介石(銅像)與太陽花破壞立院、行政院的怎麼不羈押?
中華統一促進黨員、前台北市議員李承龍、女子邱晉芛繼破壞八田與一銅像後，28日晚又持鐵錘砸毀北市北投區逸仙國小校門口2隻有百年歷史的石狛犬雕像，隨即被據報趕來的警方逮捕。士林地檢署訊問後，諭令新台幣5萬元交保，但兩人拒保，檢方改聲請羈押。
白色正義聯盟發言人陳建華在臉書批評，「原本我們對再度砸毀這件事，覺得不要再挑起對立
但是！竟然被收押，這也太過份!」他問，請問蔣介石毀損的，哪一個被羈押！哪一個有受到如此關愛的司法！
陳建華表示「今天砸的還是撿到的文物，並無登載校方資產，也並未列入古蹟，只是校園整理找到的雕刻。這樣要被羈押，校園屁孩一堆破壞公物的，怎麼不羈押?太陽花把立院、行政院幾近破壞，損失數百萬，怎麼不羈押！這司法怎麼了！」
(中時電子報)
文章來源：白色正義聯盟
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