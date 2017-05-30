MLB》1次失誤翻轉命運 洋基送金鶯止7連敗

卡斯楚這次失誤，讓金鶯打破僵局一路領先到終場。(美聯社)

金鶯進到5月時，一度還能與洋基爭美聯東區龍頭，未料近期陷入低潮，苦吞本季最長的7連敗，戰績落居分區第3，30日他們回主場力圖振作，前來踢館的洋基自然不讓他們輕鬆過關，未料在平手時，卡斯楚(Starlin Castro)1次失誤，卻讓金鶯有機可乘，靠史構普(Jonathan Schoop)的安打突破僵局，3比2擊敗洋基止敗。

這場比賽前2局，兩隊互有來往戰成1比1，未料3下1出局後，川波(Mark Trumbo)擊出二壘滾地球造成卡斯楚失誤，情勢就此逆轉，接著洋基先發J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)雖取得第2個出局數，卻連遭曼錫尼(Trey Mancini)和史構普敲安，讓金鶯取得2分領先。

隨後洋基攻勢遭凍結，僅靠賈吉(Aaron Judge)7上轟出本季第17轟，追到剩1分差，仍以輸球收場，更顯得卡斯楚那次失誤，是勝負關鍵，總教練吉拉迪也直言，那確實造成了傷害，「如果那球是出局，不知道會如何，也不知道那局會怎麼發展，但就結果來說，我們因那2分非自責分，以1分差輸了。」

卡斯楚說，他一向能完成那個守備，但這次沒能做好，「感覺很差，但明天是新的一天，下一場再拚勝。」這次失誤讓史構普成致勝英雄，此役金鶯能奪勝的另個關鍵，是先發投手邦迪(Dylan Bundy)，他此役繳7局失2分好投，至今11場先發僅1場非優質，儼然成了金鶯新一代王牌。

「他投得很好，也拿到了勝利。」邦迪的好投，連身為對手的賈吉也讚賞，尤其邦迪2上失1分後，能化解2出局一二壘有人危機，讓他印象深刻，「邦迪能在必要時投出想投的球，我們有2名跑者在壘，他卻能精準把球控在邊角，他總能適時完成該做的事。」

金鶯中止7連敗，總教練修瓦特(Buck Showalter)也總算能鬆口氣，他說，像這樣的挑戰不會每天都有，面對好或壞的狀況，都得維持堅強應對，「我一直告訴球員們，別把自己歸類在沒能力贏球的一群人，能到這個層級，每個人都很有本事！」他們的堅持，如今終於換得勝果。

(中時電子報)