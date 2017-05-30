NBA》戰神艾佛森支持勇士奪冠的理由是....
NBA名人堂成員、擁有「戰神」美譽的艾佛森，日前在接受訪問時勇士和騎士哪隊能夠奪得本季總冠軍時，艾佛森認為勇士會笑傲到最後，至於勇士登上顛峰的主要原因是杜蘭特手中值得戴上一枚冠軍戒。
艾佛森進一步解釋，「如果要我從兩隊中選擇一隊拿下總冠軍的話，我會選擇勇士，因為到目前為止詹姆斯、洛夫、厄文、史提芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林等人都已有冠軍戒，唯獨杜蘭特沒有，所以我選擇不曾奪冠的那一位優秀好手所屬的球隊拿到總冠軍。」
顯然艾佛森的答案是過於投入情感，因此訪問的主持人要求艾佛森拋開個人情感以專業的眼光判定冠軍獎盃歸屬，艾佛森正襟危坐的說，「我預測勇士將是本屆總冠軍。」
(中時電子報)
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