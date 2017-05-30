MLB》紅襪遭白襪逆轉 普萊斯復出錯過勝投

普萊斯復出戰白襪，勝投被牛棚搞砸。(美聯社)

紅襪千呼萬喚，總算盼到左投另一張王牌普萊斯(David Price)回歸，他雖復健賽表現不理想，仍決定於30日復出戰白襪，此役他投5局，幾乎完全壓制，球速還飆上97英里(約156公里)，只在3下遭M.卡布瑞拉(Melky Cabrera)轟3分炮失分，原有望奪首勝，無奈牛棚失守，球隊慘遭逆轉，終場紅襪4比5輸球，普萊斯首勝再等等。

(中時電子報)