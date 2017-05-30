會移動的枯枝？尺蠖擬態讓人拍案叫絕！
「咦！這枯枝怎會移動？」日月潭周邊山區，最近偶見1種爬行時身體一伸一縮、靜止時卻又像極了被折斷之乾枯樹枝的小毛蟲，維妙維肖引人好奇；專家說，牠叫「尺蠖」！是尺蛾科蛾類的幼蟲，擬態時確實會讓人真假莫辨，相當有趣。
生態解說員葉建興表示，台灣有數百種尺蛾，牠們的幼蟲體色外觀多元，雖然不乏像枯枝的，但部分品種也會剛萌出的綠嫩細枝，外觀不一而定；不過大多數種類，對於融入環境都有一套，這是小生物基於生存，演化出來的生態法則。
他說，尺蠖的名稱由來，出於牠們前後一伸一縮，中央拱高的爬行姿勢，每一個移動動作距離都差不多，好像用尺在量一樣；牠們的成蟲叫「尺蛾」，譬如幼蟲喜歡吃桃實百日青或竹柏，在魚池鄉相當常見的「橙帶藍尺蛾」。
尺蠖擬態太傳神，就算有人先發現，指了半天旁人往往還看不出來。信義鄉地利部落婦女貝瓏蘇說，只有牠動，才會發現；喜歡觀察生態的林堉澤說，部分種類的顏色、形狀都和樹枝一模一樣；製茶師梁煌義讚稱「大自然奧妙與神奇」。
(中時)
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