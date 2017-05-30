罷昌行動成真？網諷：這次不是裝哭就沒事了

時代力量立委黃國昌。（本報系資料照）

「北北基安定力量聯盟」發起的罷免時代力量立委黃國昌行動，已通過第一階段連署，進入第二階段。活動發起人孫繼正說全台有許多縣市陸續向他請教「罷免心法」，目標鎖定發表極端言論及製造仇恨對立的立委，不排除在各地點燃罷免狼煙，反制脫軌立委。對此，臉書粉絲專頁「靠傳媒」在臉書諷刺黃國昌「這次不是裝哭就沒事了」。

北北基安定力量聯盟於去年12月24日在新北市汐止發起罷昌運動，已完成第一階段3000份提案連署，並在5月19日將罷免提議人名冊2989份送抵中選會，通過第一階段連署。依《選罷法》規定，中選會收下第一階段連署提案，查對完名冊後，會提供連署人名冊格式，安定力量須在2個月內完成25119份連署，並提交中選會，即8月下旬，以達到第二階段連署門檻。

安定力量發起的「罷昌行動」引發骨牌效應，活動發起人孫繼正表示，有許多民眾對於自己選區的立委表現不滿，已陸續向他請教如何罷免，包括有反同團體、地方社團以及政治團體，軍公教團體也在籌畫罷免「砍年金立委」。

對此，「靠傳媒 COWmedia」臉書粉絲專頁PO文表示，靠挑起對立和專門收割的他人成果及愛演愛哭的政客，最終也是逃不離民意的反撲，並諷刺黃國昌「這次不是裝哭就沒事了」。

此外，自由作家洛杉基也表示讓人民有權罷免專割稻子尾，只會作秀、不會做事的爛立委，的確是民主制度的亮點。但美中不足的是，躲在各政黨保護傘下，只會上呈黨意，與民意脫節，專幹狗屁倒灶爛事的「不分區立委」，則是民主制度的毒瘤，人民只能看著這些不分區立委囂張無狀，卻連罷免的權利都沒有！

洛杉基說民進黨幾個讓人民恨之入骨的立委，讓人恨得牙癢癢的，尤其如尤美女之流，除了專幹不得人心的爛事外，還不斷造成人民仇恨、分裂、社會道德低落，從來沒看到她們為人民幹了什麼正事！「更需要罷免的是這些老鼠屎，如果罷免不了，就只好罷免保護她掩護她的政黨！」

(中時電子報)