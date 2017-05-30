NBA》各界全看好勇士 科爾很訝異

勇士極度受到看好，總教練科爾很納悶。(美聯社資料照)

根據《BPI》籃球實力指數評析，勇士有92.8%的機率抱回總冠軍，《今日美國》的籃球記者100%看好勇士奪冠。這次的勇士與騎士的總冠軍戰，勇士獲得壓倒性的呼聲，連勇士柯瑞都覺得這種「兩隊實力失衡」的評語對騎士不太尊重，總教練科爾也頗感意外。

科爾30日受訪時表示：「騎士是衛冕軍耶，我們又不是。我很訝異，這些人在瞎扯什麼東西？不是在耍我吧？」在陣容完好的情況下，騎士可能是史上最被看扁的衛冕軍。科爾也提到去年柯瑞其實有傷，今年他很健康，顯然也更加勇猛。做為球隊主帥，科爾還是不能表現得太輕敵，他說：「騎士是很強大的隊伍，我們要奪回去年他們搶走的東西。」

(中時電子報)