NBA》各界全看好勇士 科爾很訝異
根據《BPI》籃球實力指數評析，勇士有92.8%的機率抱回總冠軍，《今日美國》的籃球記者100%看好勇士奪冠。這次的勇士與騎士的總冠軍戰，勇士獲得壓倒性的呼聲，連勇士柯瑞都覺得這種「兩隊實力失衡」的評語對騎士不太尊重，總教練科爾也頗感意外。
科爾30日受訪時表示：「騎士是衛冕軍耶，我們又不是。我很訝異，這些人在瞎扯什麼東西？不是在耍我吧？」在陣容完好的情況下，騎士可能是史上最被看扁的衛冕軍。科爾也提到去年柯瑞其實有傷，今年他很健康，顯然也更加勇猛。做為球隊主帥，科爾還是不能表現得太輕敵，他說：「騎士是很強大的隊伍，我們要奪回去年他們搶走的東西。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。