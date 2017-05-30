因應蘇花公路中斷 航港局啟動備援機制

為因應東部蘇花公路中斷以致旅客滯留，經交通部通知啟動「東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變方案」，由交通部航港局通知執行蘇澳-花蓮特定航線疏運任務之船舶運送業(合富海運），疏運滯留旅客；並透過緊急採購方式通知船舶運送業(東聯航運公司），進行疏運滯留旅客。

港務公司指出，合富海運所屬合富快輪，為客貨船總噸位3,178噸，可載運乘客442人、大遊覽車10部(或小客車24部），由蘇澳港往返花蓮港，單程50浬，航行時間3小時(單程)，蘇澳-花蓮航線運價單程成人400元，3歲以上未滿12歲之兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人等收取200元，未滿3歲兒童酌收保險費用40元。車輛部分，小客車或小貨車每輛收取1,500元，遊覽車每輛收取2,500元，貨車比照遊覽車收費。

東聯航運公司所屬麗娜輪，為客貨船總噸位10,712噸，可載運乘客774人、小汽車 355輛(或198輛小汽車加上33卡車)，由蘇澳港往返花蓮港，單程50浬，航行時間90分鐘(單程)，蘇澳-花蓮航線運價經濟艙單程成人700元，滿2歲未滿12歲之兒童收取500元，2歲以下嬰童，不分艙等須支付每段新臺幣100元之船票。車輛部分，自小客車每輛收取1,500元，遊覽車每輛收取2,500元，貨車比照遊覽車收費。

航港局業協調合富海運旗下合富快輪及東聯航運公司啟動蘇花公路中斷備援機制，並由麗娜輪預定30日中午12時由花蓮港返回蘇澳港；另合富快輪30日下午4時由花蓮港返回蘇澳港；另旅客接駁將會由公路總局安排接駁車輛由花蓮火車站至花蓮港，再由蘇澳港接駁至蘇澳新站。

如果有需要的民眾依現場排隊先後次序購票上船，可以洽詢東聯航運公司聯絡電話02-2515-6565或傳真02-6618-6196；合富海運聯絡電話07-2153630或傳真 07-2155113；或北部航務中心：02-89783530及東部航務中心：0972-762923協助處理！

(中時)