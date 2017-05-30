NBA》科爾稱讚格林情緒穩定 柯瑞更強了

勇士總教練科爾稱讚卓雷蒙格林有效控管情緒，柯瑞更強壯了。(美聯社資料照)

雖然季後賽因病無法親臨現場執掌兵符，但勇士總教頭科爾依舊專注著球隊和球員的表現，科爾在受訪時稱讚子弟兵，卓雷蒙格林的情緒控管能力非常好，至於史提芬柯瑞則是更強了。

猶記得上季總冠軍系列賽勇士原本取得3比1聽牌優勢，沒想到格林卻在第4戰被吹了一次惡性犯規，第5戰被禁賽，最終勇士3連敗慘遭滑鐵盧，勇士事後歸根究柢認為格林被禁賽是騎士能夠逆轉奪冠的主要因素。

本季勇士的三輪季後賽格林表現相當出色，不論是阻攻、助攻、籃板都是全聯盟頂尖級的成績，尤其是他的三分球投籃命中率高達47.2%。

科爾表示，格林目前的狀況出奇的好，他沒有因為情緒失控而被吹惡性犯規，可見得他在這方面進步很多。

柯瑞上季首輪面對火箭的第一場比賽就受了傷，但他仍拚戰到最後，可惜沒能帶領勇士衛冕。科爾說，柯瑞的速度比上季更快，也更加強壯，任何事情都難不倒他了。

(中時電子報)