NBA》科爾稱讚格林情緒穩定 柯瑞更強了
雖然季後賽因病無法親臨現場執掌兵符，但勇士總教頭科爾依舊專注著球隊和球員的表現，科爾在受訪時稱讚子弟兵，卓雷蒙格林的情緒控管能力非常好，至於史提芬柯瑞則是更強了。
猶記得上季總冠軍系列賽勇士原本取得3比1聽牌優勢，沒想到格林卻在第4戰被吹了一次惡性犯規，第5戰被禁賽，最終勇士3連敗慘遭滑鐵盧，勇士事後歸根究柢認為格林被禁賽是騎士能夠逆轉奪冠的主要因素。
本季勇士的三輪季後賽格林表現相當出色，不論是阻攻、助攻、籃板都是全聯盟頂尖級的成績，尤其是他的三分球投籃命中率高達47.2%。
科爾表示，格林目前的狀況出奇的好，他沒有因為情緒失控而被吹惡性犯規，可見得他在這方面進步很多。
柯瑞上季首輪面對火箭的第一場比賽就受了傷，但他仍拚戰到最後，可惜沒能帶領勇士衛冕。科爾說，柯瑞的速度比上季更快，也更加強壯，任何事情都難不倒他了。
(中時電子報)
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