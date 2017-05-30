打造友善動物城市 友善寵物空間開放申請認證
為提供寵物更多好去處，台中市動物保護防疫處設計友善寵物空間標章，即日起至今年12月31日止，開放設址或服務於台中市的機關、學校、公司及行號申請，完成認證即可於入口處張貼標章，方便飼主辨認，歡迎各單位響應友善寵物空間。
動保處指出，友善寵物空間審核條件包括允許寵物進入辦公或營業場所；提供至少1項友善寵物措施，如提供寵物食物、遊戲區、便溺區等；依場所需求訂定好主人公約，或協助張貼、發放台中市動物保護宣導文宣，讓更多人了解動物保護資訊。
動保處表示，欲申請友善寵物空間認證的單位，請檢附台中市友善寵物空間申請書、單位負責人身分證明文件影印本1份、機關或公司行號設立證明或營業用車輛駕駛人執業登記證影本1份、好主人公約1份，備妥後請送或寄至動保處（地址：408台中市南屯區萬和路一段28-18號），相關表單下載請上網站 ( http://www.animal.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1866149&ctNode=1557&mp=119020 ) ，如有疑問請洽動保處柯小姐04-23869420分機105。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。