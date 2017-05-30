打造友善動物城市 友善寵物空間開放申請認證

台中市打造友善動物城市，友善寵物空間開放申請認證！（陳世宗翻攝）

為提供寵物更多好去處，台中市動物保護防疫處設計友善寵物空間標章，即日起至今年12月31日止，開放設址或服務於台中市的機關、學校、公司及行號申請，完成認證即可於入口處張貼標章，方便飼主辨認，歡迎各單位響應友善寵物空間。

動保處指出，友善寵物空間審核條件包括允許寵物進入辦公或營業場所；提供至少1項友善寵物措施，如提供寵物食物、遊戲區、便溺區等；依場所需求訂定好主人公約，或協助張貼、發放台中市動物保護宣導文宣，讓更多人了解動物保護資訊。

動保處表示，欲申請友善寵物空間認證的單位，請檢附台中市友善寵物空間申請書、單位負責人身分證明文件影印本1份、機關或公司行號設立證明或營業用車輛駕駛人執業登記證影本1份、好主人公約1份，備妥後請送或寄至動保處（地址：408台中市南屯區萬和路一段28-18號），相關表單下載請上網站 ( http://www.animal.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1866149&ctNode=1557&mp=119020 ) ，如有疑問請洽動保處柯小姐04-23869420分機105。

(中時)