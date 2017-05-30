2周年紀念！李晨告白范冰冰情詩甜到爆

李晨告白范冰冰慶祝兩周年超級甜！（圖／取自微博）

范冰冰與李晨兩年前一個在網上的公開戀情，以一句「我們」成為網上熱門的告白體，如今這兩年中，兩人頻頻放閃，更被外界看好能夠走入婚姻。而29日是兩人兩周年紀念，李晨又在網上放閃，一句告白話「一屋兩人三餐四季裡」又成為熱門情詩！

29日是范冰冰與李晨交往兩周年紀念日，先前范冰冰人到坎城擔任評審，李晨更飛到當地短暫相聚，而昨他曬出兩人在海邊的合照慶祝兩周年，甜蜜寫下「想起那天坎城的海邊，我們走在陽光裡肩並著肩；時光流轉，唯愛始終，謝謝你的到來。我們在一屋兩人三餐四季裡，繼續快樂前行。」

文中再次用了「我們」放閃，至於一句「一屋兩人三餐四季裡，繼續快樂前行。」就被大讚李晨文筆了得，再次成為熱門告白情詩，就連范冰冰都忍不住轉發，高調放閃，也讓粉絲紛紛喊話要兩人快點結婚。

(中時電子報)