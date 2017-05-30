1萬2包棟南投溫泉民宿 被蟑螂跳蚤小蟲驚嚇

網友蕭小姐在南投某溫泉民宿花1萬2包棟，但環境令人驚嚇，被跳蚤咬，還有蟑螂等小蟲出沒。(爆料公社)

網友蕭小姐在南投某溫泉民宿花1萬2包棟，但環境令人驚嚇。(爆料公社)

蕭小姐投訴，花了12000包棟，浴室地板有乾掉的屎、馬桶坐墊裂開夾傷人、溫泉池有青蛙屍體、蟑螂跳蚤大軍出沒，床底下一堆黑色小蟲。(爆料公社)

位於南投縣仁愛鄉某溫泉民宿，在「爆料公社」被蕭小姐投訴，花了12000包棟，浴室地板有乾掉的屎、馬桶坐墊裂開夾傷人、溫泉池有青蛙屍體、蟑螂跳蚤大軍出沒，床底下一堆黑色小蟲，想跟老闆投訴卻被推來推去。網友們看了照片紛紛傻眼問「這是住到跳蚤市場?」、「這住宿價格在沖繩可以住好幾晚了」。

蕭小姐臉書「爆料公社」貼出多張南投縣仁愛鄉某3個字溫泉民宿照片，詢問「想知道這樣的環境12000合理嗎？？我們是包棟的，有四間房間，兩間浴室、一個溫泉池，大家遇到這樣的狀況會怎麼處理？？」

蕭小姐表示「我們有四個家庭，昨晚在某溫泉會館包棟，環境真的很讓人傻眼！！

1-浴室地板的角落有乾掉的屎、馬桶坐墊裂開讓我女兒屁股去夾到

2-放置毛巾的架子都是灰塵

3-浴室的開關會電人

4-溫泉池有青蛙屍體

5-廚房有蟑螂

6-客廳電視旁的插座都是螞蟻

7-陽台有兩張殘破不堪的椅子

8-廚房地板是黑黑髒髒、油煙機瓦斯爐是油膩髒亂的

9-房間地板是潮濕的、霉味超級重

10-床也很可怕，下面有很多黑色小蟲，棉被打開霉味更重

11-房間有跳蚤，我大嫂跟他孩子兩條腿都是跳蚤咬的

12-大嫂的兒子跟我老公在地板走來走去不知道被什麼劃傷腳，有流血。」

蕭小姐說，入住後大家覺得有問題時，大伯走到對面棟的櫃檯要找老闆，沒有一個員工知道老闆在哪，甚至大伯打給老闆還被掛電話。後來總管出現了，一直說抱歉但又推說是他們打掃的歐巴桑亂搞。大約10點多11點換老闆娘出現了，說法也差不多，還說等到早上時要請打掃的歐巴桑來解釋。到今天早上一行人在那等老闆，也沒意思要出來處理。

網友們看到照片後紛紛傻眼留言「是去住跳蚤市場吧…」、「這麼可怕的地方，當下應該直接退房喔」、「太誇張了，這樣也敢拿出來出租」、「跳蚤真的完全不能接受」、「以後直接考慮飛出國玩吧!台灣實在是地雷太多了」、「這住宿價格在沖繩可以住好幾晚了」、「是去玩生存遊戲嗎？」、「太可怕了～睡馬路會不會比較好點」、「有蟑螂、有螞蟻、有跳蚤、有青蛙、有小蟲，你們租的是動物園所以要12000!(誤」。

(中時電子報)