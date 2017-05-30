NBA》期盼與柯瑞對決 厄文祭出法寶

騎士隊厄文(左)期盼與柯瑞正面對決，總教練泰隆盧認為全員皆兵，必須全力以赴。(美聯社資料照)

根據《克里夫蘭老實人報》的報導，騎士當家主控厄文期盼能與勇士一哥史提芬柯瑞正面對決，他將祭出法寶幫助騎士衛冕成功。

上季總冠軍系列賽最後三戰厄文的表現明顯力壓柯瑞，同時也是騎士能夠三連勝逆轉奪冠的功臣之一。

本季在所有人一面倒認為勇士能夠重返榮耀的時刻，厄文卻不以為然的表示，「雖然我期待能和柯瑞一對一單挑，但更重要的是幫助球隊贏球，其中關鍵點就是在防守端守住眼前之人，進攻端掌控節奏把握住每次攻擊機會。」

騎士教頭泰隆盧認為，厄文最擅長的就是攻擊侵略性，但總冠軍系列賽強調的是團隊而不是個人，因此不僅厄文，其他球員也要全力以赴才行。

(中時電子報)