被霸凌「吃藥的」 蕭淑慎崩潰：判我死刑不更好

蕭淑慎小男友梁軒安戀情愛的火熱。(圖／翻攝自蕭淑慎粉絲團)

40歲蕭淑慎和小男友梁軒安戀情愛的火熱，不過近日卻突在臉書發文「以為我真的是病貓是吧？法院見！」原來是遭網友霸凌，讓她忍不住氣得大喊受不了了。

蕭淑慎2012年因吸毒入獄，演藝工作幾乎停擺，近日因相差15歲的姐弟戀備受關注，據《蘋果日報》報導，29日她接連發文表示要提告，因為被網友諷刺她是「吃藥的」，她認為自己過去做錯過，道了歉也得到該有懲罰，不懂為何還要被霸凌。

她感慨10年都在家給爸爸養，讓她抬不起頭，只希望重回正常人的生活，「如果今天不放過我，當時直接判我死刑不是更好？」過了不久情緒似乎漸緩和，心態轉正面，「我是更生人，我抬頭挺胸，不覺得丟人，我為自己重生驕傲」。

(中時電子報)