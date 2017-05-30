國小生當眾直呼「你兒子有病」 陳子玄自責：都我害的

陳子玄兒患喉頭軟化症，治療後逐漸恢復健康。(圖/本報系資料照)

本土劇女星陳子玄和演員陳建隆結婚2年，兩人育有一子「恩恩」，不過出生後患有喉頭軟化症，曾一度休克送醫搶救，但治療下已逐漸恢復健康，未料近日去超商買東西時，竟有小學生大喊「她兒子有病」，讓她自責「都是我害的」。

陳子玄表示上週末在7-11結帳時，遇見兩個國小生妹妹，先是瞪大眼睛緊盯著她看，接著用整家店都聽的見的音量說：「他兒子有病」，另一個則答腔「我媽說他們基因有問題」，雖然當下想說些什麼，不過最後則是隱忍下來，但她不諱言兒子出生後面臨的狀況，都讓做母親的她相當難受，也覺得一切都是自己造成的，雖然是小學生的童言童語，不過卻像打開內心深處一道開關，莫名的難受起來，不過值得慶幸的是，兒子恩恩術後狀況良好。

陳子玄表示，由於在網路分享兒子病況資訊，讓一名男士獲知後將姪女帶來就醫，事後更不斷向她道謝，對此她表示相當開心，當初分享兒子症狀，就是希望幫助不知所措的新手父母，對此她也告訴自己，上天給的考驗都會是最好的安排，自己不應該將莫名其妙的輿論聽進心裡。

(中時電子報)