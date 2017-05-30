國小生當眾直呼「你兒子有病」 陳子玄自責：都我害的
本土劇女星陳子玄和演員陳建隆結婚2年，兩人育有一子「恩恩」，不過出生後患有喉頭軟化症，曾一度休克送醫搶救，但治療下已逐漸恢復健康，未料近日去超商買東西時，竟有小學生大喊「她兒子有病」，讓她自責「都是我害的」。
陳子玄表示上週末在7-11結帳時，遇見兩個國小生妹妹，先是瞪大眼睛緊盯著她看，接著用整家店都聽的見的音量說：「他兒子有病」，另一個則答腔「我媽說他們基因有問題」，雖然當下想說些什麼，不過最後則是隱忍下來，但她不諱言兒子出生後面臨的狀況，都讓做母親的她相當難受，也覺得一切都是自己造成的，雖然是小學生的童言童語，不過卻像打開內心深處一道開關，莫名的難受起來，不過值得慶幸的是，兒子恩恩術後狀況良好。
陳子玄表示，由於在網路分享兒子病況資訊，讓一名男士獲知後將姪女帶來就醫，事後更不斷向她道謝，對此她表示相當開心，當初分享兒子症狀，就是希望幫助不知所措的新手父母，對此她也告訴自己，上天給的考驗都會是最好的安排，自己不應該將莫名其妙的輿論聽進心裡。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。