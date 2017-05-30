高球名將老虎伍茲否認因酒駕被捕 稱處方藥的錯

老虎伍茲2016年12月在巴拿馬參加高球比賽。(美聯社)

美國高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)在傳出因酒駕被捕後已交保獲釋，但他發表聲明表示他沒有喝酒開車，而是因為服用的處方藥產生了令人意外的反應。

伍茲在聲明中說，他了解自己行為的嚴重性，願意全權負責，「我想要大眾知道我並沒有喝酒，當時只是處方藥發生意外的反應，我沒有想到這些藥物混和在一起會產生這麼強烈的影響」，接下來他誠心的向親友、粉絲道歉並保證不再犯。他也表示將全力配合執法單位，並表示感謝棕櫚灘郡的警員的專業態度。

現年41歲的伍茲目前住在佛州Hobe Sound的一間百萬豪宅裡，距離他被捕的地方只有9哩遠。伍茲也擁有一家叫做The Woods的餐廳，離被捕處僅3哩遠。

伍茲過去拿下14座高球大賽的冠軍獎盃，但自2008年起就沒有再贏得任何大賽。他目前正在努力的背部手術中恢復，4月時他在個人網站上表示第4次手術成功，減輕了背部和腿部的疼痛。他期待能恢復到過去的生活，陪小孩、參加職業高球比賽等，和過沒有疼痛的生活。上周3的時候他說正在努力訓練到能比賽的體能，「已經好幾年沒有感覺這麼好了」，並說他想要再次參加職業高球比賽。

2009年伍茲傳出開車撞倒消防栓的意外，之後被揭露出他雖已婚、卻與多名女性和A片女星發生關係的性醜聞，伍茲名聲一落千丈、並因此失去許多贊助。伍茲和其妻─瑞典模特兒Elin Nordegren隔年離婚，兩人目前共享一女一子的撫養權。

(中時電子報)