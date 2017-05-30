杜絕害蟲 認識荔枝椿象及防治講座即日報名
近來有不少民眾在住家紗窗、曬在戶外衣服上發現荔枝椿象蟲卵，由於荔枝椿象產卵盛期結束將進入若蟲期，台中市政府農業局將於6月7日邀請專業講師，說明荔枝椿象特徵及住家適當處置措施，使民眾了解其習性及防治方法，完全免費，即日開放報名，歡迎踴躍參加。
農業局指出，原本分布於南亞與東南亞地區的荔枝椿象，近年入侵台灣中南部，不僅危害荔枝及龍眼，同為無患子科的台灣欒樹也是寄主，並可能從這些寄主上飛行至鄰近住家或果園；令農友相當苦惱，不少民眾也發現，住家週邊都出現荔枝椿象蟲卵。
農業局說明，荔枝椿象本身雖沒有攻擊性，蟲卵也不具毒性，但因自身保護機制，因此當受到驚嚇時會分泌臭液，而其臭液對人體會產生灼熱感與過敏；6月7日「認識荔枝椿象及荔枝椿象防治方法」邀請行政院農業委員會農業試驗所專家黃毓斌，講授住家可對荔枝椿象的適當處置措施，民眾可至講座活動網址報名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。