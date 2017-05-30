杜絕害蟲 認識荔枝椿象及防治講座即日報名

市議員蘇柏興（左）於市議會質詢時，針對椿象為患；要求農業局提出防治辦法！（陳世宗攝）

近來有不少民眾在住家紗窗、曬在戶外衣服上發現荔枝椿象蟲卵，由於荔枝椿象產卵盛期結束將進入若蟲期，台中市政府農業局將於6月7日邀請專業講師，說明荔枝椿象特徵及住家適當處置措施，使民眾了解其習性及防治方法，完全免費，即日開放報名，歡迎踴躍參加。

農業局指出，原本分布於南亞與東南亞地區的荔枝椿象，近年入侵台灣中南部，不僅危害荔枝及龍眼，同為無患子科的台灣欒樹也是寄主，並可能從這些寄主上飛行至鄰近住家或果園；令農友相當苦惱，不少民眾也發現，住家週邊都出現荔枝椿象蟲卵。

農業局說明，荔枝椿象本身雖沒有攻擊性，蟲卵也不具毒性，但因自身保護機制，因此當受到驚嚇時會分泌臭液，而其臭液對人體會產生灼熱感與過敏；6月7日「認識荔枝椿象及荔枝椿象防治方法」邀請行政院農業委員會農業試驗所專家黃毓斌，講授住家可對荔枝椿象的適當處置措施，民眾可至講座活動網址報名。

(中時)