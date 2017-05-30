北市大師資生到新加坡幼兒園實習，增國際觀

台北市立大學師資生到新加坡幼兒園實習。（教育部提供）

台北市立大學獲教育部補助，12名幼兒教育學系師資生3月18日啟程、4月8日回國，安排於新加坡2間優質幼兒園教育見習，7位同學於Little Village幼兒園，5位同學於Creative O Preschool’s Bay幼兒園見習達3周。

這項計畫是由台北市立大學幼教系主任林佩蓉、助理教授鍾雅惠及講師蕭美華規畫，安排師資生在不一樣的學習場域，經歷不一樣的學習經驗，一方面提供師資生學用合一、實務與理論交互檢證的機會，培養及具備國際觀與跨文化團隊工作力的優秀幼兒園師資，使其未來對國內的幼兒教育能發揮正向的影響力。

教育部表示，這次台北市立大學師資生至新加坡教育見習，除觀摩學習外，配合見習課程，同學們亦實際擔任教學工作，另針對文化交流部分，於兩個園均安排教學設計分享台灣特色，規劃角落學習—台灣角，演出台灣故事及布置台灣特色童玩等讓新加坡幼兒園小朋友有機會認識台灣文化，促進文化交流。

兩間幼兒園校長與老師均對學生實習專業表現與學習認真度與積極度予以肯定，除與幼教系簽定5年合作備忘錄外，更期望未來持續與幼教系進行專業交流。

參與教育見習同學均表示，前往新加坡幼兒園教育見習，將平日所學應用於教學上並向幼兒園老師觀摩學習，促進與提升幼教專業能力，以及有機會親身體會多元文化及透過教學活動進行文化交流，會鼓勵未來學弟妹踴躍爭取與把握國外教育見習機會。

台北市立大學指出，藉由新加坡教育見習課程計畫，除了期望與新加坡優質幼兒園建立長期合作關係，也為培育這些具有國際觀的師資生成為幼兒教育領域未來的領導者而奠定良好基礎，進一步促進全球的教育交流和台灣幼兒教育的發展。

(中時)