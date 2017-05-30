北市大師資生到新加坡幼兒園實習 增國際觀
台北市立大學獲教育部補助，12名幼兒教育學系師資生3月18日啟程、4月8日回國，安排於新加坡2間優質幼兒園教育見習，7位同學於Little Village幼兒園，5位同學於Creative O Preschool’s Bay幼兒園見習達3周。
這項計畫是由台北市立大學幼教系主任林佩蓉、助理教授鍾雅惠及講師蕭美華規畫，安排師資生在不一樣的學習場域，經歷不一樣的學習經驗，一方面提供師資生學用合一、實務與理論交互檢證的機會，培養及具備國際觀與跨文化團隊工作力的優秀幼兒園師資，使其未來對國內的幼兒教育能發揮正向的影響力。
教育部表示，這次台北市立大學師資生至新加坡教育見習，除觀摩學習外，配合見習課程，同學們亦實際擔任教學工作，另針對文化交流部分，於兩個園均安排教學設計分享台灣特色，規劃角落學習—台灣角，演出台灣故事及布置台灣特色童玩等讓新加坡幼兒園小朋友有機會認識台灣文化，促進文化交流。
兩間幼兒園校長與老師均對學生實習專業表現與學習認真度與積極度予以肯定，除與幼教系簽定5年合作備忘錄外，更期望未來持續與幼教系進行專業交流。
參與教育見習同學均表示，前往新加坡幼兒園教育見習，將平日所學應用於教學上並向幼兒園老師觀摩學習，促進與提升幼教專業能力，以及有機會親身體會多元文化及透過教學活動進行文化交流，會鼓勵未來學弟妹踴躍爭取與把握國外教育見習機會。
台北市立大學指出，藉由新加坡教育見習課程計畫，除了期望與新加坡優質幼兒園建立長期合作關係，也為培育這些具有國際觀的師資生成為幼兒教育領域未來的領導者而奠定良好基礎，進一步促進全球的教育交流和台灣幼兒教育的發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。