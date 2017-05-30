憶父任縣長 蘇巧慧：恐怖的執行力

民進黨立委蘇巧慧今天接受廣播專訪，談到其父、前行政院長蘇貞昌任縣長對她最大的影響時表示，眼見更開闊，包括對行政、公務部門處事方式，以及父親如何做決定，然後做下去，特別是執行力，「恐怖的執行力。」

國民黨立委柯志恩今「代打」廣播節目主持人，邀請蘇巧慧對談台灣教育；兩人除了都是屏東女兒，其父柯文福及蘇貞昌亦都曾任屏東縣長。

在節目後段，蘇巧慧「反客為主」詢問柯志恩，父親擔任是否有被激發從政動力？或是有何影響？柯則果斷回答：「沒有，完全沒有。」

柯志恩也笑稱，「爸爸都跟我說不要從政」，但他確實是典範，因苦讀出身，而有機會服務，卻也因父親的關係，受到老師關注，亦會有同學對她「特別關照」，從小就就曾被霸凌。過程中，有苦有悲有喜樂。

柯志恩也說，身為縣長的女兒，不是永遠都是最好的，她後來攻讀心理學，也是因為她沒做錯事卻被批評有關，「這在我成長過程是很受傷的。」

對此，蘇巧慧也深表認同，確實有壓力沒有錯，但好處是，她看到一些別人看不到的事情，眼界更為開闊，她也感謝有這樣的階段。

柯志恩並說，她懷念在屏東鄉下唸書時沒有太大壓力，上到大學後才到台北；蘇巧慧則表示，自己過年過節才會回屏東，因為父親當省議員、縣長都是要選舉，勝敗不知道如何，不希望孩子遷來遷去，因此她雖然是在台北長大，但屏東才是家鄉。

(中時)