李承龍被收押 段宜康po幹架照刷存在感

立委段宜康在臉書貼上昔日在北市議會與李承龍幹架照，大秀當年勇。(段宜康臉書)

前台北市議員李承龍和女子邱晉芛在做出八田與一銅像斬首案後，28日又持鐵錘砸毀北投逸仙國小門石狛犬雕像，兩人被依毀損罪送辦。該事件再度登上新聞版面，立委段宜康立即跟進刷存在感，在臉書貼上昔日在北市議會與李承龍幹架照，大秀當年勇。

段宜康表示，「22年前。我和李承龍在台北市議會，就打過架。（年輕的時候也穿過西裝，打過領帶⋯）經過這麼多年，這個人變本加厲地惡劣！」

幹架照片，段宜康壓制著李承龍，李承龍幾無還手餘地。如今，李承龍被收押進看守所，而段宜康高居立法院議事殿堂，可謂獲得完勝。

(中時電子報)