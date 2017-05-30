大陸計畫與俄國合作征服南極洲
中國大陸現在與俄羅斯簽署合作，計畫整合兩國在南極洲的資源完成考察等研究任務，可以預估大陸未來在該領域會更有影響力
據俄羅斯衛星網訊，大陸國家海洋局極地考察辦公室與俄羅斯水文氣象與環境監測署南北極研究所近期在北京簽署合作備忘錄，未來中方考察隊員將可以使用俄國的基礎設施，包括一條鄰近俄方研究站的起降跑道。
俄國的南北極研究所專家維亞切斯拉夫·馬爾基亞諾夫表示，大陸方面對冰下水庫研究非常感興趣，而俄方也對冰下水庫擁有相當的經驗與成果。因此，雙方在這個領域上合作是兩利的事！
馬爾基亞諾夫進一步說，中國大陸開發南極的速度非常快，考察研究的規模也非常大。他們在南極就像在其它地區一樣，積極利用自己的資金、能力，以期佔有主導性地位。
(中時電子報)
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