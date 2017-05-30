「對岸談大數據 我們在講滷肉飯」 洪雪珍：台注定被遺忘
你對中國大陸貴州的印象還停留在地理課本提的「天無三日晴、地無三里平、人無三兩銀」嗎？其實，現在的貴州已成了未來資料時代（DT）的矽谷，但台灣不少科技公司、甚至政府，似乎沒意識到外面世界的變化，還有些夜郎自大，這讓知名人力銀行資深副總洪雪珍忍不住感嘆，台灣注定要被時代遺忘。
洪雪珍今（30）日於臉書指出，貴州剛在25日至28日舉辦國際大數據博覽會與機器智慧高峰對談會，她有名在做兩岸交流的同學，積極拜訪台灣相關工會和企業，邀請他們到對岸參加上述活動，但通通被拒絕，甚至還遭訕笑表示，貴州除茅台酒外就沒其他產業，幹嘛要去？
但活動開始後，洪雪珍的同學在現場發現門庭若市，有媒體報導與會人數多達5萬人，包括鴻海董事長郭台銘也到了，主辦單位更透露，從3個月前就不敢接電話，因為有太多人想去聽阿里巴巴集團主席馬雲、騰訊執行長馬化騰的演講，希望能搭上大數據及人工智慧的列車。
不過，或許還是很多人有疑惑，這麼一場科技盛事，為什麼會辦在貴州？洪雪珍說，馬雲在演講的一開頭，就對此做出解釋，他指貴州過往確實什麼都不行，但幾年前決定重新定義自己，跳脫與其他多數城市的競爭，轉往資料時代發展，並於去（2016）年收到成效，電商網購增速、網路銷售增速分別位列大陸第一、二名。
反觀台灣，洪雪珍直言，「看不到產業政策，看不到國家治理方向，只聞到昨天剩下壞掉的菜散發出一股敗壞的氣味。」她提及在貴州那場活動的前一天，看到台灣經濟部要辦「滷肉飯節」的新聞，覺得相當傻眼，有股想去撞牆的衝動。
「對岸在講大數據，我們在講滷肉飯。」洪雪珍認為，這樣的高度落差，用天差地別都不足以形容，再這樣下去，台灣不只被邊緣化，更會遭整個時代遺忘，在未來將無法占有一席之地。
(中時電子報)
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