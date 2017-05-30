哭哭森77！謝和弦愛台灣論 微博被鎖了
歌手謝和弦這幾日頻頻在微博發表「愛台灣論」，先是說不需要大陸網友知道他是誰，更強調自己從沒想過要去大陸撈錢等，沒想到不少大陸網友留言怒罵，謝和弦也不甘示弱互嗆，沒想到昨他在臉書透露「微博帳號被鎖，哭哭森77(生氣)！」
謝和弦日前表明自己從沒想去大陸撈錢，不在乎大陸網友不認識他，昨也說名氣「留給急需人民幣的同胞去抱大腿、骨氣留給自己！」一句「生台灣人，死台灣魂」更讓不少大陸網友留言嗆他，還有人酸他「期待統一那一天你的反應」，沒想到謝和弦回嗆「先桶（捅）你屁眼吧！」不過謝和弦昨卻也發現微博帳號隨後被鎖，他在臉書反諷「哭哭森77(生氣)」，更說「還是台灣好，至少我們有言論自由！」
(中時電子報)
關鍵字：謝和弦
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