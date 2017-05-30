NBA》勇士崛起功臣不是科爾與柯瑞而是他
外界認為勇士能在最近三季迅速崛起的原因在於總教頭科爾，或是頭號球星史提芬柯瑞，但在勇士老闆拉格布的心目中，球隊能有如今的陣容和實力都是因為一個人，那就是傳奇巨星傑瑞威斯特（Jerry Alan West)。
現年78歲的威斯特，是NBA史上第一位獲得總冠軍系列賽MVP殊榮的球員，他運球時的剪影是NBA標誌原型，因此也被稱為「標誌」（The Logo）。他在比賽關鍵時刻發揮出色，為他贏得了「關鍵先生」封號。
威斯特在1960年幫助美國在羅馬奧運拿下金牌之後轉戰NBA效力於湖人隊，14年職業生涯奪得1次總冠軍，1974年退休改任球團管理，然後接掌湖人兵符，他的麾下有魔術強森、天勾賈霸、沃錫，是紫金王朝的掌控者。
1996年選秀會，身為球團高層的威斯特，獨具慧眼的用迪瓦茲和黃蜂隊交換布萊恩，然後又清出薪資空間招攬了歐尼爾，他的兩次舉動幫助湖人再次攀上顛峰。
2002年威斯特臨危受命的入主灰熊，在他的運籌帷幄之下將這支原本面臨分崩離析的球隊帶向強者之路，成為西區霸主。
2011年威斯特接受拉格布的邀請來到勇士，他來到金州軍團的第一步就是留下克雷湯普生，然後送走艾利斯，確定柯瑞一哥的地位，隨後力挺科爾擔任球隊總教練，一連串措施幫助勇士在2015年奪得睽違50年之久的總冠軍。
上季勇士衛冕失利，威斯特用私人名義聯絡杜蘭特，展現出勇士的發展宏圖，杜蘭特願意帶兵投靠勇士，威斯特是關鍵人物。
威斯特與勇士的合約即將到期，因此拉格布希望能留下這位年近80的老爺子，並且在他的帶領下塑造出可以媲美塞爾提克、湖人與公牛時期的王朝霸業。
(中時電子報)
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