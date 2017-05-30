你踩雷了嗎？ 同學會做這些事讓人超尷尬

和老同學聚會很開心，但小心別做出讓人尷尬的事!(達志影像)

在同一間教室一起苦讀、嘻笑、度過各種酸甜苦辣的時光，當畢業後回想起和同學度過的那段日子，總會感念那樣的青春過往，時隔多年後，總會有些熱心的同學辦起同學會，讓大家聚在一起聊聊過去的學校生活，報告一下近況，不過總有些人會做出一些尷尬的事，壞了興致，DailyView網路溫度計就運用了《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對網友們關於同學會的討論，整理出10個會讓整個同學會變得尷尬又無趣的狀況。

●到處提糗事、打聽八卦

話當年提糗事難免，但可別太超過，如果當事人已不想再提，繼續到處宣揚就顯得有些白目。另外，聽到一點事就處處打聽，還到處說嘴，在同學會上可千萬不要當起這私下探詢人家隱私的八卦王，氣氛會變得相尷尬!

●曬恩愛、曬小孩

還有，有些人總愛帶著另一半出席同學會，其實一起參加不是壞事，但如果旁若無人似的親親摸摸，又或只聊著情侶間才有的話題，就會讓現場氣氛更尷尬，同樣的，帶小孩出席也是，同學們一定能體諒當母親的有多分身乏術，但若過度曬小孩，不斷炫耀孩子多聰明、多聽話，就太過了。

帶喜帖去同學會上到處炸人，氣氛會變得尷尬。(達志影像)

●發喜帖、聊政治

突然就帶著喜帖到同學會炸人，對於跟你不熟的人實在是個恐怖經歷，會壞了參加聚會的興致；此外，在聚會上也不要提到政治，畢竟大家觀點、立場都不同，很容易就把氣氛搞僵了!

●忘記對方名字、遇到前任戀人

忘記對方名字實在是件尷尬又沒有禮貌的事，再去之前應該問一下有誰會去，把同學的名字複習一遍才是!

相對於比較陌生、沒連絡的同學，有些人在班上還會有難以忘掉的人---前任男(女)友，遇到時總會無比尷尬，如果當初分手時是以不太愉快的情況收場，參加的話還是多考慮一下。

●比身材

隨著年紀增長，代謝變差，加上高壓的工作環境讓飲食變得不正常，很多人會比在學生時期胖了不少，如果去了同學會還要被比較身材，真的是不知參加是為了放鬆還是增加壓力。

●比工作、比薪水

占據同學會黑名單榜首、最讓人尷尬的事，就是愛比工作、比薪水的行為啦!久久不見，被問現在在做什麼工作難免，但要在那打聽薪水，還處處比較，然後一邊亮出自己比較優秀的工作職務與薪資，真的會讓人不敢恭維。

(中時電子報)