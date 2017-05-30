林佳龍訪日觀光高峰論壇 與愛媛縣締結友好城市

愛媛縣知事3月至台中舉辦觀光推介會時；台中市長林佳龍（右）與知事中村時廣互贈禮物！（陳世宗翻攝）

台日觀光高峰論壇將在日本香川縣登場，200位台日觀光業官方與業者代表齊聚一堂！台中市長林佳龍將於31日專程前往與會，邀請各界明年到台中參與下一屆高峰論壇與2018世界花博，並前往愛媛縣會見知事中村時廣，簽訂兩地「友好交流備忘錄」，旋即於6/2日返國結束3日行程。

2008年在台北市首辦的「台日觀光高峰論壇」，歷年由台灣、日本兩國輪流舉辦，今年已經邁入第10屆，是兩國觀光界一年一度的盛事，今年將於6/1日在日本香川縣舉辦。

台日透過觀光高峰論壇，達成台日天空開放、鐵道相互宣傳行銷等成果！今年將繼續以「邁向2020年達成台日雙向交流願景」為主軸，宣示將在2020年將台日互訪人數推向700萬人次高峰，而會議也將正式宣布將由台中市主辦明年的高峰論壇。

做為下一屆東道主，林佳龍市長應邀出席，除將向在場台日觀光業官員、業者介紹台中市的各項觀光、文化資源，由於台中市將於明年度舉辦2018世界花博；林佳龍將邀請各界屆時到台中共襄盛舉，同時歡迎日本觀光業者推出花博遊程，讓更多日本人到台灣觀光，增進雙方友誼。

論壇開幕後，林佳龍接著將前往愛媛縣會見知事中村時廣，並簽訂「友好交流備忘錄」，期待未來雙方將在友好城市的基礎之上，共同促進雙方人民更多往來互動；藉此推動在觀光、特產、文化、運動、教育、產業及自行車等方面的合作，深化兩地的友情，並提升台日兩國的友好關係。

未來兩地將在友好城市基礎下，透過觀光交流，增進兩地的觀光客造訪數，並相互推動兩地特產行銷、推動運動、文化與教育領域交流、並藉由自行車活動相互交流。

(中時)