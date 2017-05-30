揪團住宿泡湯享美食 日勝生加賀屋買一送一

北投日勝生加賀屋推出住房買一送一特惠專案，旅客可下榻日式榻榻米房。（圖／日勝生加賀屋）

為慶祝開幕7周年，北投日勝生加賀屋溫泉飯店推出初夏「聰明出遊揪團GO」住宿優惠專案，即日起至6月底止，不但假日不加價，還享有入住買一送一(亦可一間房入住2晚或一個晚上入住2間房)，.旅客可下榻純日式的榻榻米客房，泡溫泉、享美食，兩房二泊四食的特惠，適合親友一起揪團共享。

除上述優惠，現在入住日勝生加賀屋並立即贈送女性貴賓免費體驗花色浴衣1次(價值500元/次)，並享有夕月清酒吧清酒特調買一杯送一杯。相關優惠可上日勝生加賀屋官網查詢。

(工商)