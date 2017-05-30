吃過沒？日本票選5大人氣連鎖餐廳 台灣都吃得到
日本美食頻頻攻台，而日本民眾最愛的餐廳又有哪些？有份數據調查日本消費者對連鎖餐廳滿意度排行，公布5大人氣店好評連鎖餐廳，而這些高CP值日本美食在台灣都能吃得到，大家都吃過沒？
根據日媒《日刊SPA》調查200名30到50歲日本民眾意見，在日消費者滿意度最高連鎖餐廳排名依序為，丸龜製麵、吉野家、餃子之王將、摩斯漢堡以及薩莉亞。丸龜製麵和餃子之王將以價格便宜、份量足最受到消費者推崇；吉野家則是餐點品質穩定而受到好評。
同時，這份調查排名也公布最受日本消費者不滿意的5大連鎖餐廳，包括有麥當勞、CoCo壹番屋、幸樂苑松屋、儂特利，主要原因多是餐點價格與美味程度、份量落差大。
此外，除了上述10家連鎖餐廳評價，日媒也介紹遺珠之憾的蕎麥麵專賣店，富士蕎麥麵以豬排丼、豬肉蕎麥麵、柚子雞菠菜蕎麥評價最佳。
(中時電子報)
關鍵字：日本
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