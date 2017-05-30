取締非法改車爭議 林佳龍臉書正面回應

取締非法改裝車爭議，台中市府提出四大措施。（陳世宗翻攝）

近日車輛噪音取締引發高度關注，有很多車友到市長林佳龍臉書陳情，主張「改裝車不等於噪音車」；但也有很多市民表示很厭惡噪音，盼嚴格取締維護安寧。林佳龍30日在臉書正面回應，強調兩者間從不是互相排斥，市府已提出四大措施，依《噪音管制法》標準作業流程找出真正影響安寧的違規車輛，讓寧靜生活及車友合法權益得以兼顧。

林佳龍在臉書中強調，民眾生活環境的安寧與改裝車友的權益，兩者之間並不互斥，市府真正要杜絕的是非法噪音；大家反映的心聲他已經聽到，市府守護居住安寧的同時，一定也會尊重合法改裝車輛的使用權益。

市府已提出執法四大措施，包括「噪音認定不再以無法提供數據的方式檢測，而是依《噪音管制法》標準作業流程檢查」、「環保局將增加假日檢查場次，減少受檢車主上班日到檢的不便」、「違規車輛噪音聯合稽查仍然繼續辦理，依《噪音管制法》標準作業流程，揪出真正影響安寧的違規車輛，絕不縱容」以及「改裝車輛的合法認定，回歸中央監理單位權責，統一判定」。

林佳龍強調，透過公平、公正及公開的檢測方式，還給合法改裝車輛的車友公道，也守護民眾對生活安寧的渴求，讓生活品質與車友的合法權益均能獲得滿足。

(中時)