千名觀眾前演唱 女星走光「渾然不知」

林夏薇是香港一線男星林峯堂妹。(圖／翻攝自林夏薇微博、東網)

林夏薇衣服下滑不慎走光。(圖／翻攝自東網)

港星林夏薇是一線男星林峯堂妹，2015年嫁給身家逾20億的金融才俊莫贊生（Jason），婚姻生活幸福美滿，日前她到馬來西亞表演，在千名觀眾前獻唱，未料衣服下滑不慎走光，讓她直呼好尷尬。

林夏薇穿著黑色平口洋裝獻唱，唱得開心手舞足蹈，不過卻發生小意外，衣服下滑不慎走光，她事後直呼「真的好尷尬」，她表示唱得很開心，又有服飾贊助，沒想到看到螢幕才發現自己走光，趕快拉起衣服，全程用雙手緊夾洋裝，她也希望不要在網路上流傳。

(中時電子報)