2018花博在台中 香氛業者打造城市香氛伴手禮
2018花博將在台中舉行，搶在這個盛事在台中登場前，有香氛業者以台中市市花山櫻花、市樹五葉松為香氛，結合專利環保紙捲推出印象台中香膏筆，要給合旅宿業者，讓遊客用香味和記憶探索台中的味道，這也是首次有業者透過香氛打造在地伴手禮。
旅行台中除了太陽餅、珍珠奶茶，也能透過香氛記憶台中的味道，拜爾程生技旗下「La bonbon」旅行、香氛品牌，以探索城市的味道為主軸，融入市花市樹的香味，研發出創新型態的旅行香氛伴手禮，並結合長期深耕在地藝術的資深水彩畫家孫少芇的畫作結合，推出聯名藝術包裝。
此次推出的是以市花山櫻花和市樹五葉松的香味，並以孫少英所繪的「櫻花與鳥兒」及「武陵農場」的畫作為聯名包裝，另一系列搭配台中各地景發想出的五行複方香膏筆，則以台中知名地標湖心亭畫作進行拼圖式的藝術包裝，十足台中印象。
(中時)
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